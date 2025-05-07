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الامارات | رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية العراق، محمد شياع السوداني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية وفرص تنميتها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدَين أهمية الدفع تجاه مسار السلام، ودعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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