الامارات | محمد بن راشد: هدفنا الوصول لمساهمة تبلغ 450 مليار درهم من القطاع السياحي خلال الـ6 سنوات القادمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترأسه جلسة مجلس الوزارء الثلاثاء، نتائج القطاع السياحي الإجمالي في الدولة للعام 2024، حيث ساهم قطاع السياحة والسفر والضيافة في الدولة بأكثر من 800 ألف وظيفة خلال عام، مشيراً إلى توقعات بوصول نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني خلال عام 2024، بأكثر من 236 مليار درهم.

وقال سموه عبر حسابه في "إكس": "كما استعرضنا اليوم أيضاً ضمن مجلس الوزراء نتائج القطاع السياحي الإجمالي في الدولة للعام 2024... حيث ساهم قطاع السياحة والسفر والضيافة في الدولة بأكثر من 800 ألف وظيفة خلال عام 2023، وبلغت نسبة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني 11.7%، ومن المتوقع وصوله إلى أكثر من 236 مليار درهم في عام 2024.. لدينا البنية التحتية اللازمة وهدفنا الوصول لمساهمة تبلغ 450 مليار درهم خلال الست سنوات القادمة بإذن الله".