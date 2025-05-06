برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي للدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اعتمد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي للدولة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي للدولة بما يضمن تعزيز القدرات الوطنية للوقاية والاستجابة وزيادة أنشطة البحث والابتكار وتطوير منظومتنا لإدارة الطوارئ البيولوجية وتعزيز البنية التحتية للأمن البيولوجي في الدولة».