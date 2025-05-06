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الامارات | رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق..بحثا خلاله العلاقات الثنائية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية وفرص تنميتهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط..مؤكدين في هذا السياق أهمية الدفع تجاه مسار السلام ودعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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