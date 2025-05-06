الامارات | حمدان بن محمد: فخورون بما وصلت إليه قواتنا المسلحة من مستويات عالية بفضل المتابعة والدعم الكبير لرئيس الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، اليوم الحفل الذي أقامته وزارة الدفاع في معسكر بومريخة بأبوظبي بمناسبة الذكرى الـ 49 لتوحيد قواتنا المسلحة.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس":"شهدت اليوم الحفل الذي أقامته وزارة الدفاع في معسكر بومريخة بأبوظبي بمناسبة الذكرى الـ 49 لتوحيد قواتنا المسلحة... مناسبة وطنية نستذكر فيها مسيرة الآباء المؤسسين وجهودهم لتوطيد دعائم الاتحاد ."

وأضاف سموه: "فخورون بما وصلت إليه قواتنا المسلحة من مستويات عالية بفضل المتابعة الدائمة والدعم الكبير لرئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة ... ونفخر جميعاً في هذه القوات بحمل شرف الدفاع عن راية الاتحاد ومسيرة إنجازاته ليبقى علمنا خفاقاً شامخاً."



وتابع قائلا:"لكل منتسبي قواتنا الباسلة، أنتم نبض عزة الوطن ودرعه الحصين وسيف مجده في كافة ميادين الشرف ... دمتم فخراً للإمارات ... دمتم جنداً للوطن."