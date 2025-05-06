متحف المستقبل يستضيف فعاليات حول التكنولوجيا والحوكمة والصحة الذهنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن "متحف المستقبل" عن مجموعة جديدة من الفعاليات المتخصصة وورش العمل التفاعلية، التي ستعقد خلال شهر مايو الجاري، تتناول موضوعات متعددة ومنها التكنولوجيا المالية، والحوكمة، والصحة الذهنية، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الابتكار وتوفير مساحات معرفية ملهمة تُمكّن المشاركين من تطوير قدراتهم في العديد من المجالات المبتكرة، عبر تجارب معرفية فريدة يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين.

مستقبل التكنولوجيا المالية

يستضيف المتحف جلسة حوارية حول مستقبل التكنولوجيا المالية، يوم الخميس 15 مايو الجاري، ضمن طابق "مستقبلنا اليوم"، بحضور نخبة من الخبراء في الأصول الرقمية لمناقشة أحدث الاتجاهات العالمية في هذا المجال، إلى جانب استعراض أبرز التشريعات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستقطب هذه الجلسة المستثمرين ورواد الأعمال وصناع السياسات، إضافة إلى الطلبة والمهتمين في مجال التكنولوجيا المالية، وتوفر لهم مساحة حوارية ثرية لتبادل الرؤى ومناقشة أبرز التحديات والفرص في هذا المجال.

دروس الماضي للمستقبل

يُقدّم المؤرخ العالمي الدكتور روي كاساغراندا، ضمن سلسلة محاضراته في المتحف "دروس من الماضي للمستقبل"، محاضرة تفاعلية بعنوان "فك شفرة الأنظمة: استكشاف الأمم والحوكمة"، وذلك يوم الخميس 22 مايو، ليناقش خلالها آليات عمل الأنظمة وتطورها عبر الزمن من خلال سرد غني وتحليل عميق، مع ربط تلك التحولات بالواقع المعاصر.

الصحة الذهنية

ينظم متحف المستقبل ورشة تفاعلية تمتد لساعتين، يوم الأحد 25 مايو الجاري، تتيح للمشاركين التعرف على الأثر العميق للامتنان ودوره في تغيير طريقة التفكير لتحسين جودة الحياة، كما تستعرض مجموعة من الممارسات المستندة إلى دراسات علمية مثل التأمل وكتابة اليوميات، والتي يمكن تطبيقها بشكل عملي.