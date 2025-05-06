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الامارات | انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً 1/2
  • الامارات | انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً مغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصةً على البحر مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها

شمالية غربية، وسرعتها، 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:35، والمد الثاني عند الساعة 23:11، والجزر الأول عند الساعة 15:41، والجزر الثاني عند الساعة 05:02.

وفي بحر عمان الموج مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:45، والمد الثاني عند الساعة 07:27، والجزر الأول عند الساعة 12:21، والجزر الثاني عند الساعة 01:23.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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