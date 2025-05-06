"بيورهيلث" و"صحة" تتعاونان مع "مستشفى سينسيناتي للأطفال"

ابوظبي - سيف اليزيد - وقعت مجموعة بيورهيلث وشركتها التابعة "صحة"، اتفاقية تعاون استراتيجية مع مستشفى سينسيناتي للأطفال بالولايات المتحدة وذلك من خلال مدينة الشيخ خليفة الطبية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية التخصصية للأطفال في إمارة أبوظبي، وتطوير خدمات الطب السريري والبحثي والتدريب الطبي وفق أعلى المعايير العالمي.

كما يهدف هذا التعاون إلى إدخال خبرات عالمية متقدمة في تخصصات دقيقة تشمل، جراحة القلب وجراحة الأعصاب والأورام وطب وزراعة الأعضاء، بما يسهم في تطوير نماذج رعاية متكاملة تركز على المريض وتحقق نتائج صحية مستدامة وترسيخ مكانة أبوظبي مركزا رائدا في طب الأطفال المتقدم على مستوى المنطقة.

حضر توقيع الاتفاقية، معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل الدائرة، وشايستا آصف الرئيس التنفيذي لمجموعة بيورهيلث، وراشد القبيسي الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة ، فيما وقّعها سعيد الكويتي الرئيس التنفيذي لشركة "صحة"أ وأوليفر راين الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مستشفى سينسيناتي للأطفال.

وأكد معالي منصور المنصوري، أن هذا التعاون يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير رعاية صحية عالمية المستوى لجميع أفراد المجتمع، مشيرا إلى الحرص على بناء شراكات نوعية مع مؤسسات طبية مرموقة عالميًا بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويضمن استدامتها ويضع أبوظبي في موقع ريادي في مجالات الرعاية التخصصية.

من جانبها أوضحت شايستا آصف أن الشراكة تمثل ركيزة أساسية في رؤية بيورهيلث لتطوير نظام صحي أكثر مرونة واستدامة، مشيرة إلى أن التعاون سيسهم في تقليل الاعتماد على العلاج في الخارج وتعزيز الكفاءات الطبية المحلية وتقديم نتائج صحية استثنائية للأطفال في الدولة والمنطقة.

من جهته أعرب الدكتور ستيف ديفيس الرئيس والمدير التنفيذي لمستشفى سينسيناتي للأطفال، عن تطلعه إلى تحقيق نقلة نوعية في خدمات الأطفال من خلال هذا التعاون.

وأوضح أن الهدف الدائم هو تحسين صحة الأطفال حول العالم من خلال شراكات تبادلية التعليم، متطلعا إلى بناء مركز تميز عالمي المستوى في أبوظبي بالتعاون مع مدينة الشيخ خليفة الطبية.

ويعد التعاون خطوة مهمة نحو إنشاء مركز تميز لطب الأطفال في أبوظبي، يعمل وفق نموذج موحد للرعاية يُركّز على النتائج الصحية المتمحورة حول المريض ويعزز الابتكار في الخدمات الطبية.

ويتيح هذا المركز تقديم رعاية تخصصية شاملة للأطفال داخل الدولة، مما يُقلل الحاجة للسفر إلى الخارج للعلاج، ويُوفر بيئة تعليمية وبحثية متطورة للأطباء والكوادر الصحية.

وتجسد هذه المبادرة التزام بيورهيلث وشركة "صحة" بترسيخ أبوظبي كوجهة عالمية للرعاية الصحية المتقدمة وبدعم أهداف الرعاية الشاملة وجودة الحياة للأطفال وأسرهم.