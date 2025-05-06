الامارات | رئيس الدولة يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات الاستراتيجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، بقصر الشاطئ في أبوظبي، وزير خارجية الجمهورية التركية، هاكان فيدان.

ونقل وزير الخارجية إلى سموّه، خلال اللقاء، تحيات رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والنماء، كما حمّله سموّه تحياته إلى الرئيس، رجب طيب أردوغان، وتمنياته لتركيا وشعبها دوام الخير والازدهار.

وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان في هذا السياق، أهمية العمل من أجل دعم السلام الإقليمي لمصلحة شعوب المنطقة كافة، وبما يعزز أمنها واستقرارها.

حضر اللقاء سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير دولة، خليفة شاهين المرر، وعدد من المسؤولين.