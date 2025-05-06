الامارات | رئيس الدولة يمنح رئيسة تنزانيا «وسام أم الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، الدكتورة سامية حسن، «وسام أم الإمارات»، تقديراً لمسيرة إنجازاتها الرائدة، وجهودها البارزة التي تدعم الازدهار المستدام، وتعزز التلاحم المجتمعي.

وسلمها الوسام سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اللقاء، الذي عقد، أمس، بين الجانبين، وبحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الشرق إفريقي، محمود ثابت كومبو، وذلك في مستهل زيارة عمل يقوم بها سموّه إلى تنزانيا، ونقل سموّه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيسة سامية حسن، وتمنياته لتنزانيا وشعبها بالتقدم والازدهار، مؤكداً على العلاقات المتميّزة التي تجمع البلدين.

وحمّلت رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سموّه تحياتها إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياتها لدولة الإمارات بالرخاء والازدهار.

وبحث اللقاء علاقات الصداقة، وفرص توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة، ومن بينها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وأعرب سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عن اعتزازه بزيارة تنزانيا ولقاء الدكتورة سامية حسن، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون وبناء شراكات مثمرة مع جمهورية تنزانيا المتحدة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين، ويعزز رخاء وازدهار شعبيهما.

وعقب اللقاء، شهد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والرئيسة سامية حسن، التوقيع على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين البلدين، ووقّع الاتفاقية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ووزير المالية التنزاني، مويغولو نتشيمبا.

كما شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال التعدين بين البلدين، حيث وقعها الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ووزير المعادن التنزاني، أنطوني بيتر مافوندي، وشهدا أيضاً التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة والغرف التنزانية للتجارة والصناعة والزراعة، بشأن تأسيس مجلس أعمال بين البلدين، وقد وقّع مذكرة التفاهم مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، سعيد مبارك الهاجري، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة التنزانية، فيسنت مينجا.