الامارات | برئاسة ذياب بن محمد.. «مؤسسة إرث زايد الإنساني» تعتمد استراتيجية السنوات الـ 5 المقبلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء «مؤسسة إرث زايد الإنساني»، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة.

تم خلال الاجتماع استعراض إنجازات عام 2024، واعتماد التوجهات الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، والخطط المستقبلية لتعظيم الآثار الإنسانية الإيجابية في حياة ملايين الناس بمختلف أنحاء العالم، من خلال مختلف الجهات التابعة لـ«مؤسسة إرث زايد الإنساني».

وأكد سموّه، خلال الاجتماع، أن نهج العطاء في دولة الإمارات ينبع من الإحساس العميق بالمسؤولية، فهو مُتجذّر في القيم الوطنية، ومُستلهَم من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي لاتزال رؤيته نحو التضامن وخدمة الإنسانية ترشد مسيرتنا.

وقال سموّه: «مع تطلعاتنا للأعوام المقبلة، سنواصل مضاعفة أثرنا الإنساني من خلال منظومة عطاء موحّدة، تستثمر تضافر الإمكانات في مؤسساتنا التابعة، مع تأكيد التزام المؤسسة بالتعاون الوثيق مع المجتمعات والشركاء والمؤسسات العالمية، لتعزيز الأنظمة، وتمكين الحلول الوطنية، وتحقيق التقدم المستدام على المدى الطويل».