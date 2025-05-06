الامارات | طقس صحو وغائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً، يصبح مغبراً وغائماً جزئياً، مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصاً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خصوصاً غرباً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تراوح سرعتها بين 10 و25 وتصل إلى 45 كم/ساعة، والخليج العربي متوسط الموج، ويضطرب تدريجياً بعد الظهر، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:40 والمد الثاني عند الساعة 08:35، والجزر الأول عند الساعة 14:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:53، وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:03 والمد الثاني عند الساعة 06:32، والجزر الأول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني عند الساعة 00:37.