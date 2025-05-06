الامارات | حاكم رأس الخيمة: قرار مصيري شكّل حاضرنا ورسم مستقبلنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كلمة بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة، وقال سموّه: «نحتفي معكم اليوم بذكرى عزيزة على قلوبنا، ومناسبة وطنية غالية من أيامنا الخالدة، ألا وهي الذكرى الـ49 لتوحيد قواتنا المسلحة، والتي تترجم الرؤية الحكيمة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه القادة المؤسسين، طيب الله ثراهم، ليكون السادس من مايو عام 1976، أحد أهم القرارات التاريخية الحكيمة التي شكّلت نقلة نوعية في توحيد وتحديث وتعزيز كفاءة قواتنا المسلحة الإماراتية، تحت قيادة مركزية وكيان موحد يحمي أمن واستقرار الوطن، ويصون إنجازاته ومقدراته، ويكون السند والعون للحق والسلام والنمو والازدهار في المنطقة والعالم».

وأضاف سموّه: «إن توحيد القوات المسلحة لم يكن مجرد قرار تنظيمي، بل كان تجسيداً لرؤية الآباء المؤسسين، وقراراً مصيرياً شكّل حاضرنا، ورسم مستقبلنا، ومهّد لنا الطريق لننعم اليوم بالخير والأمن والازدهار».

وتابع سموّه: «لقد حظيت قواتنا المسلحة برعاية خاصة واهتمام كبير من قبل أخي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إيماناً من سموّه بأن الأمن هو حجر الأساس لأي تنمية أو تطور، فالتقدم، والنمو، والرخاء الاقتصادي والاجتماعي لا يستمر دون مؤسسة عسكرية حديثة، ومنظومة دفاعية متكاملة، يقودها كوكبة من أبناء الوطن المخلصين لحفظ أمنه وسيادته، وقد أسهم سموّه في قيادة مسيرة التحديث الشاملة لقواتنا المسلحة، وحقّق قفزات نوعية وتطوراً ملحوظاً جعلها في مصاف الجيوش العالمية من حيث التقدم التقني، والتكنولوجي، والكفاءة القتالية، وكذلك على مستوى الجاهزية والاستعداد، لتصبح قوة ضاربة قادرة على الردع والدفاع عن تراب الوطن وإنجازاته».