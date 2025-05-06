رئيس الدولة لرجال القوات المسلحة: أنتم نموذج للولاء والتضحية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، تحية تقدير واعتزاز لرجال قواتنا المسلحة، فرداً فرداً، عرفاناً بدورهم الكبير في نجاح وتطور مؤسساتنا العسكرية، مؤكداً سموه أنهم أصبحوا نموذجاً للولاء والتضحية، وقد ألهموا جميع أفراد هذا الوطن الشامخ بأن الإخلاص في المهام، والصدق في العمل، يعبّد الطريق نحو التميز والنجاح، وتحقيق إنجازات رائدة.

وأشاد سموه بالجهود القيمة لرجال قواتنا المسلحة في المهمات الإنسانية المتعددة، ووقوفها الدائم إلى جانب الفئات المنكوبة في الكوارث والأزمات، حيث باتت سمعة قواتنا المسلحة، وطنياً ودولياً، عنواناً بارزاً للعطاء والإخاء. وترحّم سموه على أرواح جميع شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لينعم وطننا الغالي بالأمن والأمان، ولتستمر مسيرة اتحادنا راسخة شامخة.

وقال سموه «إن الذكرى الـ 49 لتوحيد القوات المسلحة ذكرى وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، وفيها نستحضر محطة بارزة في مسار الإنجازات الوطنية، ولبنة أساسية من لبنات اتحادنا العتيد. فعلى مدى تسعة وأربعين عاماً، شكلت قواتنا المسلحة حصناً منيعاً وأداءً رفيعاً وعيناً ساهرة على أمن الوطن وكل من يعيش على ترابه».

وفيما يلي نص كلمة سموه في الذكرى التاسعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة:

«أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اليوم نحيي ذكرى وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، ونستحضر محطة بارزة في مسار الإنجازات الوطنية ولبنة أساسية من لبنات اتحادنا العتيد. فعلى مدى تسعة وأربعين عاماً، شكلت قواتنا المسلحة حصناً منيعاً وأداءً رفيعاً وعيناً ساهرة على أمن الوطن وكل من يعيش على ترابه.

في ذكرى توحيد قواتنا المسلحة، أوجّه لكم تحية تقدير واعتزاز، وأشدّ على أيديكم فرداً فرداً عرفاناً بدوركم الكبير في نجاح وتطور مؤسساتنا العسكرية، فأنتم أصبحتم نموذجاً للولاء والتضحية، وألهمتم جميع أفراد هذا الوطن الشامخ بأن الإخلاص في المهام، والصدق في العمل، يعبّد الطريق نحو التميز والنجاح، وتحقيق إنجازات رائدة.

أبنائي وبناتي الضباط وضباط الصف والجنود البواسل،

بفضل جهودكم القيمة في المهمات الإنسانية المتعددة، ووقوفكم الدائم إلى جانب الفئات المنكوبة في الكوارث والأزمات، باتت سمعة قواتنا المسلحة، وطنياً ودولياً، عنواناً بارزاً للعطاء والإخاء، فعكست تلك المهمات النبيلة إيمانكم الصادق بالمبادئ النبيلة التي غرسها آباؤنا المؤسسون في كل الأجيال الصاعدة.

في هذا اليوم الجليل من تاريخ قواتنا المسلحة الباسلة، أترحم على أرواح جميع شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لينعم وطننا الغالي بالأمن والأمان، ولتستمر مسيرة اتحادنا راسخة شامخة، ودرساً ملهماً في حب الوطن».