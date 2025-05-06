الامارات | الغلا الهاجري بطلة «تحدي القراءة العربي» في قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج تحدي القراءة العربي الطالبة، الغلا عبدالله خالد الهاجري، بطلة لدورته التاسعة على مستوى دولة قطر، من بين 177 ألفاً و197 طالباً وطالبة شاركوا في منافسات التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.

وجرى الإعلان عن فوز الطالبة، الغلا عبدالله خالد الهاجري، من الصف الثاني الابتدائي، في مدرسة الخوارزمية الابتدائية للبنات التابعة لمنطقة الغرافة، خلال الحفل الختامي الذي شهدته العاصمة القطرية الدوحة، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، الدكتور إبراهيم النعيمي، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، مها زايد الرويلي، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على المبادرة، كما جرى خلال الحفل الإعلان عن الفائزين بلقب «المشرف المتميز» من بين 3735 مشرفاً ومشرفة، و«المدرسة المتميزة» على مستوى دولة قطر من بين 382 مدرسة، ونال المشرف على المرحلة الثانوية، علي سليم علي صفوري، لقب «المشرف المتميز»، في حين فازت مدرسة «بلال بن رباح» من منطقة «معيذر - السيلية» بلقب «المدرسة المتميزة».

وفي فئة أصحاب الهمم، أحرز الطالب علي ناصر علي دلموك، من الصف الخامس في مدرسة عبدالله بن جاسم الابتدائية للبنين من منطقة أبونخلة، المركز الأول من بين 74 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات.

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى دولة قطر 10 أوائل، وضمت القائمة إضافة إلى الطالبة الغلا عبدالله خالد الهاجري، كلاً من: تماضر عايض هداف آل بوصابر القحطاني من الصف الخامس في مدرسة البيان الابتدائية الثانية من منطقة فريج كليب، ورمضان محمود محمد أبوجزر من الصف الخامس في المدرسة الفلسطينية من منطقة مسيمير وأبوهامور، وسليمان مروان عوض الرزوق من الصف السابع في مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الإعدادية للبنين من منطقة «بن محمود»، وفرج عبدالله فرج عبدالله سالم من الصف العاشر في مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين من منطقة مسيمير وأبوهامور، وريحانة بوهريد من الصف الأول في الأكاديمية العربية الدولية من منطقة السد، وسعيد علي أبوشارب المري من الصف الحادي عشر في مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين من منطقة مسيمير وأبوهامور، والمها عبدالله أرحمة الجهام الكواري من الصف الحادي عشر في مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات من منطقة بني هاجر، وماهر منير الزمان عبدالمجيد من الصف السادس في مدرسة قطر الابتدائية للبنين من منطقة الريان الجديد، والجوهرة عبدالرحمن نقادان من الصف العاشر في مدرسة أم أيمن الثانوية للبنات من منطقة الريان.

وقالت وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، مها زايد الرويلي: «عملت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي منذ انطلاق الدورة التاسعة، وبالتنسيق مع (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، على تسخير إمكاناتها وخبراتها لإنجاز التصفيات بسهولة ويسر، كما نجحت الوزارة من خلال تعاونها مع ذوي الطلبة على تشجيع الطلاب والطالبات من جميع مدارس قطر على المشاركة المكثفة في التصفيات».

وثمنت مها زايد الرويلي الدور الحيوي الذي تبذله مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» على الساحة العربية الثقافية، وأكدت أن مبادرة تحدي القراءة العربي أصبحت منصة ملهمة، تحفّز الملايين من الطلاب، وتعزز ثقافة الاطلاع والمعرفة.

من جانبه، هنأ الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الطالبة الغلا عبدالله خالد الهاجري على فوزها بلقب بطل تحدي القراءة العربي في دولة قطر.

وقال: «إن الإقبال الكبير على المشاركة في تحدي القراءة العربي، عاماً بعد عام، يؤكد المكانة التي باتت تحظى بها هذه المبادرة، وهي التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، وينعكس تأثيرها العميق في بناء جيل قادر على التفكير والإبداع والمساهمة الفاعلة في نهضة مجتمعه، مؤكداً أن مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تواصل التزامها بتعزيز هذه المبادرة لتحقيق أهدافها في تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في العالم العربي، وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم.

وشهدت الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» مشاركة قياسية وصلت إلى 32 مليوناً و231 ألف طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 132112 مدرسة، وبإشراف 161004 مشرفين ومشرفات.

حراك قرائي شامل

يهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلق في العام الدراسي 2015 – 2016، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى إنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، وترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية بوصفها لغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتشجيع الأجيال الصاعدة على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي.

ويسعى التحدي إلى تعزيز أهمية القراءة المعرفية في بناء مهارات التعلم الذاتي، وبناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر.

• 32.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة شاركوا في الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي.

مها الرويلي:

• مبادرة تحدي القراءة العربي أصبحت منصة ملهمة، تحفّز الملايين من الطلاب، وتعزز ثقافة الاطلاع والمعرفة.