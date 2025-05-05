رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية التركي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في قصر الشاطئ بأبوظبي، معالي هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية.

ونقل معالي وزير الخارجية إلى سموه، خلال اللقاء، تحيات فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وتمنياته لدولة الإمارات، مزيداً من التقدم والنماء، كما حمله سموه تحياته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وتمنياته لتركيا وشعبها دوام الخير والازدهار.

وتناول اللقاء، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان، في هذا السياق، أهمية العمل من أجل دعم السلام الإقليمي لمصلحة شعوب المنطقة كافة، وبما يعزز أمنها واستقرارها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وعدد من المسؤولين.