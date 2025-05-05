فيديو.. محكمة العدل الدولية ترفض الدعوى المقدّمة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات وتشطب القضية

ابوظبي - سيف اليزيد - رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، الدعوى المقدّمة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات وشطبت القضية.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع