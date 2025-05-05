الامارات | قرقاش بعد قرار محكمة العدل الدولية: للباطل جولة وللحق دولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الإثنين، رفض الدعوى المقدمة من القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات، قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في تدوينة عبر منصة "إكس":"إن للباطل جولة وللحق دولة".

وقد رحبت الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية رفض الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات استناداً إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي وبناءً على هذا القرار سترفع القضية من سجل المحكمة وتنتهي كافة الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي.

وكانت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة الإمارات أمام المحكمة ريم كتيت،قد قالت في بيان: "يؤكد القرار بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة ومن البديهي، أن قرار اليوم يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة، وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع".