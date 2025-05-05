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طقس الإمارات المتوقع غداً

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طقس الإمارات المتوقع غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً يصبح مغبراً وغائماً جزئياً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة غرباً.
الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.
الخليج العربي: متوسط يضطرب تدريجياً بعد الظهر.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:40 والمد الثاني عند الساعة 08:35، الجزر الأول عند الساعة 14:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:53.
بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً.
وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:03 والمد الثاني عند الساعة 06:32، الجزر الأول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني عند الساعة 00:37.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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