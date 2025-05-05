اخبار الخليج / اخبار الإمارات

تنبيه من شرطة أبوظبي

0 نشر
0 تبليغ

تنبيه من شرطة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - نشرت شرطة أبوظبي، عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» تنويهاً دعت فيه السائقين، إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا