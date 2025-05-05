تنبيه من شرطة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - نشرت شرطة أبوظبي، عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» تنويهاً دعت فيه السائقين، إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق.