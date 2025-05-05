حاكم عجمان: توحيد القوات المسلحة قرار استراتيجي يجسّد روح الاتحاد

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أن توحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل قراراً استراتيجياً، يجسّد روح الاتحاد ويعزّز الوحدة الوطنية ويدعم الأمن والاستقرار.

وقال سموه، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة: «في هذا اليوم الوطني المجيد، نحتفي بذكرى توحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات، تحت راية واحدة وقيادة موحدة، ونعبّر عن فخرنا واعتزازنا برجالنا البواسل الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن وطننا الغالي، وحماية مكتسباته وإنجازاته». وأضاف أنه في السادس من مايو عام 1976، تجسّدت إرادة الاتحاد، وترسّخت دعائم الأمن والاستقرار، بقيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، بأن تكون لنا قوات مسلحة موحدة، قوية، تذود عن حياض الوطن، وتصون سيادته، وترفع رايته خفّاقة بين الأمم.

وأوضح أن يوم توحيد القوات المسلحة لا يمثل مجرد قرار تاريخي، بل هو رمز لإرادة وطنية صلبة، وإيمان راسخ بوحدة المصير، وتجسيد لروح الاتحاد، التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن هذا القرار الاستراتيجي كان الركيزة الأساسية لتعزيز السيادة الوطنية، وبناء قوة دفاعية تحمي المكتسبات وتدافع عن المبادئ وتسهم في حفظ الأمن والاستقرار.

وتابع سموه: «ونحن اليوم، إذ نستذكر هذه المناسبة الغالية، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، وأصدق مشاعر المحبة والاعتزاز، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى شعب الإمارات، وإلى كافة أبناء قواتنا المسلحة الباسلة، رجالات العز والشرف والفداء».

وقال «إن قواتنا المسلحة أصبحت نموذجاً عالمياً في الكفاءة والولاء للوطن والقيادة، وحفظ السلام والأمن والاستقرار محلياً وإقليمياً ودولياً، ومساعدة المنكوبين في مناطق الكوارث والنزاعات حول العالم». وأكد أن «ما حققته القوات المسلحة من تطور في القدرات والجاهزية، وما أظهره جنود الإمارات من بطولات وتضحيات، يجعلنا نزداد ثقة واطمئناناً إلى أن مستقبل وطننا آمن ومزدهر بإذن الله». وأضاف سموه: «نستذكر بكل إجلال وتقدير شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً له، ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته. كما نعبّر عن تقديرنا لكل فرد من أفراد قواتنا المسلحة، من الضباط والجنود، الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً ليبقى وطننا عزيزاً آمناً مستقراً». وأكد أن دعم القوات المسلحة واجب وطني وأولوية قصوى، لتواصل أداء رسالتها السامية في الدفاع عن الوطن، وصون أمنه، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

وقال: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد العهد على وقوفنا صفاً واحداً خلف قواتنا المسلحة الباسلة درع الاتحاد وحصن الوطن، داعين الله أن يحفظ دولتنا وقيادتنا وشعبنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويوفق قواتنا المسلحة لكل خير».