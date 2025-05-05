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الامارات | رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي

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أبوظبي ـ وام 0 تبليغ

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  • الامارات | رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اتصالاً هاتفياً، من نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، بحثا خلاله جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيز علاقاتهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما أعرب الرئيس القبرصي، خلال الاتصال عن شكره لسموه وتقديره لمبادرة دولة الإمارات تزويد قبرص بمحطات تحلية مياه متنقلة تسهم في سد احتياجاتها من المياه العذبة، مؤكداً أهمية هذه المبادرة في تعزيز قدرة قبرص على مواجهة التحديات في المجال المائي.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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