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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي

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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً، من فخامة نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، بحثا خلاله جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وفرص تعزيز علاقاتهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما أعرب الرئيس القبرصي، خلال الاتصال عن شكره لسموه وتقديره لمبادرة دولة الإمارات تزويد قبرص بمحطات تحلية مياه متنقلة تسهم في سد احتياجاتها من المياه العذبة.. مؤكداً أهمية هذه المبادرة في تعزيز قدرة قبرص على مواجهة التحديات في المجال المائي. كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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