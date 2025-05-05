الامارات | الطقس صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية من 10 إلى 25 وقد تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما يحدث المدّ الأول في الساعة 21:55، والمدّ الثاني في الساعة 07:06، والجزر الأول في الساعة 13:37، والجزر الثاني في الساعة 00:50.

ويكون بحر عُمان خفيف الموج، فيما يحدث المدّ الأول في الساعة 17:07، والمدّ الثاني في الساعة 05:07، والجزر الأول في الساعة 09:48، والجزر الثاني في الساعة 23:24.