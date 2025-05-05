الامارات | حمدان بن محمد يحضر أفراح تريم والطنيجي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يحضر أفراح تريم والطنيجي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد عمران تريم، أمس، في نادي الشارقة للغولف والرماية، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة المرحوم محمد سالم عيسى الطنيجي.
وهنّأ سموهما العروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.
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