الامارات | مريم بنت محمد: إدراج الذكاء الاصطناعي بالمناهج استثمار في عقول الطلاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن دولة الإمارات تتبنى توجهات رائدة نحو تعليم عصري يلبي طموحات الوطن، وفق استراتيجية تستهدف بناء أجيال متمكنة وقادرة على مواصلة الإنجازات.

وقالت سموها إن إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج المدرسية في جميع المراحل ليس مجرد قرار تعليمي، بل هو استثمار في عقول الطلاب، وبوابة نحو تأسيس مشاركتهم في بناء المستقبل.

وأضافت: «نؤمن بأن المعرفة الحقيقية تبدأ من فهم العالم الذي نعيش فيه، ومن فهم أدواته، ولكون الذكاء الاصطناعي هو اللغة الجديدة للمستقبل، فإن علينا أن نستجيب بصورة استباقية ونُعلّم أبناءنا وبناتنا أسس الذكاء الاصطناعي ليكونوا على دراية بإيجابياته وإمكاناته، ومدركين مخاطره وتحدياته، لنمهّد لهم البيئة المناسبة لصناعة المستقبل، ولنضمن استخداماً مسؤولاً وأخلاقياً للذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تنمية الوطن والمجتمع».

وقالت سموها: «معاً نبني جيلاً يمتلك المهارات الرقمية ومهارات التفكير النقدي والإبداعي، ويمتلك أدوات الغد، ويقود - بخياله ووعيه بقدراته البشرية المميزة - مسيرة الوطن نحو مزيد من التقدّم والازدهار».