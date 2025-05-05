الامارات | ملتقى لتطوير ممارسات التحكيم في الإمارات          

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت وزارة العدل ملتقى بعنوان «تطوير ممارسات التحكيم في دولة الإمارات»، بمشاركة مراكز التحكيم التجاري المحلية والدولية في الإمارات، إضافة إلى المهتمين والمتخصصين في مجال التحكيم التجاري، وأكّد المشاركون، في ختام الملتقى، أهمية تنسيق العمل بين وزارة العدل ومراكز التحكيم التجاري في الدولة وتوحيد الرؤى بهدف تعزيز البيئة المناسبة للتحكيم، ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في هذا المجال كمراكز إقليمية عالية المستوى، بما يواكب طموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة.