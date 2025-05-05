الامارات | شرطة عجمان: 4 ظواهر مجتمعية دخيلة تؤثر في الأمن والسلم الاجتماعيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القيادة العامة لشرطة عجمان عن أربع ظواهر اجتماعية دخيلة تؤثر في الأمن والسلم الاجتماعيين، وتتمثل في التفكك الأسري، والعنف الأسري، والاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، والسلوكيات المنافية للقيم الإماراتية، مؤكّدة أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية لمواجهة تلك الظواهر.

وترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان رئيس مجلس الوقاية بإمارة عجمان، الاجتماع التنسيقي الأول للمجلس، بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية، والمؤسسات المجتمعية، والتربوية، وعدد من المختصين في مجالات التوعية والوقاية من الجريمة، لبحث أبرز الظواهر المجتمعية في إمارة عجمان ومناقشة أنجح السبل لمعالجتها والحد منها.

وأشاد رئيس مجلس الوقاية من الجريمة بالجهود الحثيثة المبذولة من جميع الأطراف لتعزيز التعاون والتنسيق في سبيل الحد من الظواهر المجتمعية التي تؤثر في الأمن والسلم المجتمعي، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية، وتكثيف الجهود التوعوية الموجهة لجميع فئات المجتمع.

من جانبها، عرّفت رئيسة مجلس الأمناء في مجلس الوقاية من الجريمة، المقدم فاطمة عبيد الشامسي، بماهية المجلس واختصاصاته وأهداف المجلس الاستراتيجية، كما استعرض المجتمعون أبرز الظواهر المجتمعية الدخيلة التي تؤثر في الأمن والسلم الاجتماعيين.