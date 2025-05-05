الامارات | خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة.. عون يعبّر عن تقديره لقرار إلغاء منع سفر المواطنين إلى لبنان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة..أعرب خلاله عن شكره وتقديره لقرار دولة الإمارات إلغاء منع سفر مواطنيها إلى لبنان والسماح لهم بالسفر إليه اعتباراً من 7 مايو 2025.

وثمن الرئيس اللبناني هذه الخطوة التي تعبرعن مواقف دولة الإمارات الأصيلة تجاه الشعب اللبناني متطلعاً إلى مزيد من التعاون المثمر لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين الإماراتي واللبناني.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الأخوية ومختلف جوانب العمل المشترك وسبل تنميته لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما الشقيقين.