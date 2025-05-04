الامارات | تفاصيل المنهج الجديد لمادة الذكاء الاصطناعي في مدارس الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 مايو 2025

اعتمدت وزارة التربية والتعليم منهجاً تعليمياً جديداً لمادة الذكاء الاصطناعي، يشمل جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر بدءاً من العام الدراسي القادم

ويتضمن المنهج وحدات تعليمية مصممة خصيصاً لكل مرحلة عمرية ويشمل 7 مجالات رئيسية:

المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي

البيانات والخوارزميات

البرمجيات

الوعي الأخلاقي

التطبيقات الواقعية

الابتكار وتصميم المشاريع

السياسات والارتباط المجتمعي

كما ستوفر الوزارة أدلة تعليمية للمعلمين تتضمن خطط دروس جاهزة، ونماذج وأنشطة يمكن تكييفها وفق طبيعة البيئة الصفية، بما يسهم في تسهيل عملية التدريس وتحقيق أعلى مستويات التفاعل والفهم لدى الطلبة.