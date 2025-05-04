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الامارات | تفاصيل المنهج الجديد لمادة الذكاء الاصطناعي في مدارس الإمارات

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  • الامارات | تفاصيل المنهج الجديد لمادة الذكاء الاصطناعي في مدارس الإمارات 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المنهج الجديد لمادة الذكاء الاصطناعي في مدارس الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 مايو 2025

اعتمدت وزارة التربية والتعليم  منهجاً تعليمياً جديداً لمادة الذكاء الاصطناعي، يشمل جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر بدءاً من العام الدراسي القادم

ويتضمن المنهج وحدات تعليمية مصممة خصيصاً لكل مرحلة عمرية ويشمل 7 مجالات رئيسية:

المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي

البيانات والخوارزميات

البرمجيات

الوعي الأخلاقي

التطبيقات الواقعية

الابتكار وتصميم المشاريع

السياسات والارتباط المجتمعي

كما ستوفر الوزارة أدلة تعليمية للمعلمين تتضمن خطط دروس جاهزة، ونماذج وأنشطة يمكن تكييفها وفق طبيعة البيئة الصفية، بما يسهم في تسهيل عملية التدريس وتحقيق أعلى مستويات التفاعل والفهم لدى الطلبة.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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