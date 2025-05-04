الامارات | نهيان بن مبارك: احتضان الإمارات لمهرجان «بوابة السودان» يعكس متانة العلاقات الراسخة والمتميزة بين البلدين الشقيقين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مهرجان «بوابة السودان»، الذي أقيم أمس، في مركز دبي الدولي للمعارض، بمدينة إكسبو، بحضور أكثر من 20 ألف شخص، من العائلات والأسر والأفراد من أبناء الجالية السودانية، فضلاً عن أبناء الجاليات الأخرى المقيمة على أرض الدولة.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حرص دولة الإمارات من خلال استضافتها للأحداث والفعاليات الكبرى المحتفية بثقافات العديد من الدول الشقيقة والصديقة، على ترسيخ نهجها في توثيق جسور التواصل البنَّاء بين أبناء مختلف الشعوب، وتقديم نموذج للتعايش الاجتماعي المثمر والفعال بين أبناء الثقافات كافة.

وأكد في كلمة ألقاها خلال المهرجان، أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الثقافي الكبير تعكس حرصها على ترسيخ نهجها الثابت في تعزيز جسور التواصل الإنساني، وإبراز التنوع الحضاري بين الشعوب. وقال: «إن هذا المهرجان إنما هو في واقع الأمر مهرجان للمحبة الأصيلة، والأخوة الصادقة، واحتفال بما نحمله من تقديرٍ خاص، لشعب السودان الشقيق، ولروحه في حب الخير للجميع. نحتفي فيه معاً، بشعب السودان العظيم، الذي يقف اليوم، قوياً وشامخاً، حريصاً على تحقيق وحدته الوطنية رغم كل المشكلات. نحتفي فيه أيضاً، بأبناء وبنات السودان، المقيمين معنا في الإمارات، وبإسهاماتهم المهمة في نهضة وتقدم هذه الدولة العزيزة، وبدورهم المرموق في أن يكونوا دوماً قناة تواصل فعالة، تدعم العلاقات القوية بين شعبي البلدين الشقيقين».

وأشار إلى أن العلاقات الأخوية بين الإمارات والسودان ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتستند إلى أسس متينة من الاحترام المتبادل، والتعاون المشترك، ووحدة اللغة والثقافة، والرؤية الموحدة لمستقبل أفضل للأمتين العربية والإسلامية.

وقال: «يسرني بالغ السرور أن أشارك معكم في هذا المهرجان - مهرجان (بوابة السودان) - هنا في دبي، وأن أعبر بذلك عن اعتزازي القوي بالعلاقات الأخوية والوثيقة بين شعبي السودان والإمارات، وعن تمنياتي الطيبة لإخوتي وأخواتي في السودان الشقيق، ودعواتي بأن يكون هذا البلد العزيز علينا جميعاً، قادراً بعون الله، على مواجهة الصعاب والتحديات، وساعياً إلى تحقيق السلام والأمان والاستقرار».

وأضاف أن المهرجان هو أيضاً احتفاء بنموذج الإمارات في التسامح والتعايش، وبقيادتها الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم القوي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبما تمثله الإمارات من تجربة فريدة في بناء مجتمع مزدهر يحتضن الجميع.

وأكد أن «العلاقة بين السودان والإمارات متينة ووثيقة، ونحن على ثقة كاملة بأن السودان الحبيب سوف يعود، بعون الله، أرضاً للسلام والوفاق والأمل، وأن أبناءه وبناته قادرون على تجاوز التحديات وبناء مستقبل مشرق».

وقال: «أرجو أن تسمحوا لي بأن أتقدم إلى أهلنا في السودان بأسمى آيات المحبة والأخوة والتكافل». وأكد أن هذا الشعب المعطاء، وبفضل جهود أبنائه، سيكون دائماً نموذجاً في العزة والكرامة وتحقيق الطموحات.

واختتم كلمته بالدعاء أن يديم الله عز وجل نعمه على البلدين الشقيقين، وأن تكون الإمارات والسودان دائماً منبعاً للأمن والسلام والرخاء.

أجندة حافلة وإقبال لافت

وشهد مهرجان «بوابة السودان» الذي حظي بإقبال لافت من أبناء الجالية السودانية حضور العديد من الشخصيات السودانية البارزة المقيمة في الدولة، من بينهم رجال أعمال وفنانون ومثقفون ورياضيون وغيرهم، فيما تضمنت أجندته العديد من الفقرات الترفيهية والعروض الفنية والاستعراضية والتراثية المتنوعة، إضافة إلى معرض تراثي، حيث عكست أجواؤه الروابط الاجتماعية الإيجابية التي تجمع بين أبناء الجالية السودانية في الدولة.

وقدمت الفنانة السودانية نانسي عجاج مجموعة من أبرز أغانيها، كما شهدت الفقرة الفنية مشاركة عدد من أبرز مقدمي «ستاند أب كوميدي»، إضافة إلى مشاركة مجموعة متميزة من صانعي المحتوى، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أتاحت أجندته الحافلة الفرصة لأبناء الجالية السودانية ورواد المهرجان للاستمتاع بنخبة من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية، في أجواء متميزة عكست خصوصية وأصالة وتنوع تراث وفلكلور وفنون المجتمع السوداني.

أجواء سودانية خالصة

ويعكس المهرجان الذي استهدف الاحتفاء بالثقافة والتراث والفنون السودانية، قيم التسامح والتعايش التي تسود بين مختلف مكونات المجتمع في دولة الإمارات، من خلال دعوة أبناء الجالية السودانية والمجتمع السوداني بالدولة للتفاعل مع فعالياته، في أجواء سودانية خالصة على أرض دولة الإمارات، وشكل فرصة للتعريف بثراء وتنوع الثقافة والفنون والفلكلور الذي تزخر به السودان، والاستمتاع بفقرات فنية وثقافية وترفيهية متميزة.

وتضمنت فعاليات المهرجان العديد من الفقرات الترفيهية والعروض الفنية والاستعراضية والتراثية المتنوعة، شملت الأغاني التقليدية، والموسيقى الكلاسيكية، والكوميديا الارتجالية، والرقصات الشعبية، والمعروضات التراثية، إضافة إلى منتجات المشاريع المنزلية، والمأكولات الشعبية التي تضم أشهر الأطعمة والمشروبات التقليدية السودانية.

ولاقت فعاليات رئيسة عدة في المهرجان متابعة واهتمام الحضور، خصوصاً فقرات العروض الموسيقية والغنائية، والموسيقى التقليدية، والكلاسيكية، والأغاني الحديثة، كما قدمت فرقة «سلوى» للتراث، مجموعة من الرقصات الفلكلورية السودانية، شهدت تفاعلاً واسعاً من الحضور، إضافة إلى فقرات «ستاند أب كوميدي».

نهيان بن مبارك:

• العلاقات الأخوية بين الإمارات والسودان ضاربة بجذورها في عمق التاريخ.