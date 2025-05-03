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الامارات | الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا 1/2
  • الامارات | الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية، مؤكدة حرص الدولة على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن الغارات الجوية الإسرائيلية تعد عدوانا على سيادة سوريا وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية ولا سيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا والذي وقع عليه الجانبان في عام 1974، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الممارسات، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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