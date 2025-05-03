الامارات | تعاون بين "العالمي للتسامح والسلام" والاتحاد العربي للإعلام السياحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وسعادة الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للإعلام السياحي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الجانبين في مجالات الإعلام السياحي ونشر ثقافة التسامح والسلام.

ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من إيمان الطرفين بأهمية السياحة كقوة ناعمة تسهم في تقريب الشعوب وتعزيز الحوار الحضاري، ودور الإعلام في الترويج للمقاصد السياحية العربية وربطها بالقيم الإنسانية المشتركة.

وتتضمن مذكرة التفاهم مجالات تعاون متعددة، من أبرزها تنظيم فعاليات ومؤتمرات وورش عمل مشتركة تُعنى بالسياحة البينية ونشر التسامح من خلال الإعلام، وتبادل الخبرات والدراسات المتخصصة، والتنسيق الإعلامي للترويج لمبادرات ومواقع سياحية عربية ذات بُعد تراثي وإنساني.

كما تشمل المذكرة، التعاون في تنظيم منتديات تُبرز دور الإعلام السياحي في تحقيق التقارب الثقافي، والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

وأكد أحمد بن محمد الجروان أن هذه الشراكة تأتي في إطار دعم الجهود المشتركة لترسيخ ثقافة السلام والتسامح، مشيرا إلى أن الإعلام والسياحة شريكان فاعلان في نشر القيم الإنسانية وتعزيز التقارب بين الشعوب.

من جهته، أكد الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي أهمية هذه الخطوة في دعم الإعلام السياحي العربي، وتعزيز دوره في تقديم الصورة الحضارية والثقافية للعالم العربي، مشيرا إلى أن المذكرة تمثل انطلاقة جديدة للتكامل بين السياحة والتسامح كقوتين ناعمتين مؤثرتين.