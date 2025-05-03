الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء أستراليا بمناسبة فوز حزب العمال بولاية ثانية في الانتخابات الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى أنتوني البانيز، رئيس الوزراء في الكومنولث أستراليا بمناسبة فوز حزب العمال بولاية ثانية في الانتخابات الحكومية الأسترالية.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "أهنئ معالي أنتوني ألبانيز بفوز حزبه في الانتخابات العامة التي أجريت مؤخراً، وأتمنى له التوفيق في خدمة أستراليا وتحقيق المزيد من الإنجازات لمصلحة شعبها، متطلعاً إلى تعزيز التعاون والعمل معه لما فيه الخير والازدهار لشعبينا في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلدينا".

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي أنتوني البانيز، رئيس الوزراء في الكومنولث أستراليا.