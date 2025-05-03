الامارات | منصور بن زايد يستقبل وزير المالية السوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، في قصر الشاطئ بأبوظبي، وزير المالية في الحكومة الانتقالية السورية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر الحصرية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات المالية والتجارية، بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.