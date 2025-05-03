الامارات | يوم في حياة ذوينا.. مبادرة لقضاء وقت نوعي مع العائلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صممت رائدة الأعمال الاجتماعية، ندى الحمادي، مبادرة لقضاء وقت نوعي مع العائلة، وتعزيز الروابط الاجتماعية، أطلقت عليها اسم «يوم في حياة ذوينا»، بهدف زيادة التفاهم بين الآباء وأبنائهم المراهقين، حيث تتيح المبادرة للمراهقين بدءاً من عمر 13 سنة فما فوق، فرصة لمرافقة والديهم في مكان العمل مرتين شهرياً، حيث يشاركونهم يوماً كاملاً في مهام العمل، وحصلت من خلال مبادرتها على المركز الثاني في مبادرة «وياكم» لمعالجة التحديات الاجتماعية.

وأوضحت الحمادي، أن المبادرة تساعد على تقوية الأواصر الأسرية، وزيادة الوقت النوعي بين أفراد العائلة بطريقة مختلفة وذات تأثير، من خلال التنسيق بين جهات العمل ووزارة التربية والتعليم، لحصول الطلبة فوق السن 13 على فرصة عمل مساعدين لذويهم في مقر عملهم لمدة يومين، وتكليفهم بالمهام المطلوبة في العمل، والحصول على تقرير مفصل بشأن إنجازهم تلك المهام.

وأشارت إلى أن الأثر من المبادرة، أن يصبح الأبناء على معرفة بوضع الوالدين، ولديهم فكرة واضحة بشأن الضغوط النفسية والجسدية، ومبررات مقنعة بشأن تصرفات الوالدين، خصوصاً أن الأبناء بهذه السن يحتاجون إلى تبرير وشرح لتوضيح الصورة، وترسيخ وتقوية الحوار والتفاهم بين الطرفين، ومعرفة طريقة تفكير كلٍّ منهما، وخلق لغة جديدة بينهما، للتعبير عن الاهتمام والحب، واكتشاف مهارات ومواهب الأبناء في سوق العمل، وإكسابهم خبرات وفنون التواصل، إضافة إلى تطوير الذكاء العاطفي والاجتماعي للطرفين.