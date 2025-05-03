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الامارات | غرامة 10 آلاف درهم لمتسبب في حادث مروري    

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

  • الامارات | غرامة 10 آلاف درهم لمتسبب في حادث مروري     1/2
  • الامارات | غرامة 10 آلاف درهم لمتسبب في حادث مروري     2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة المرور في دبي خليجياً بغرامة 10 آلاف درهم ووقف العمل برخصته ثلاثة أشهر لتسببه في إصابة ثلاثة أشخاص بحادث مروري.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم كان يقود مركبة، ونتيجة الإهمال وعدم الانتباه، والانحراف المفاجئ، اصطدمت سيارته بأخرى، فتسبب خطأ في إصابة ثلاثة أشخاص بداخلها. ووجهت إليه النيابة ارتكاب تهمة المساس - خطأ - بسلامة جسم إنسان، وإتلاف مال مملوك للغير، واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت واعتراف المتهم، فعاقبته بالحكم السابق بعد استعمال الرأفة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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