الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت محكمة الجنح في دبي خليجياً بتهمة تعاطي المؤثرات العقلية على الرغم من خضوعه لفترة الفحص الدوري، وعاقبته بالحبس ستة أشهر.

وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة بأن المتهم من الخاضعين لنظام الرعاية اللاحقة، والفحص الدوري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، بناء على إحالته من المؤسسات العقابية إلى الإدارة، تنفيذاً للتوجيهات والضوابط المقررة بشأن إخضاع المفرج عنهم في قضايا المخدرات للفحص الدوري.

وأشارت إلى أن المتهم وقّع على إقرار بعدم الممانعة في أخذ عينة منه، والالتزام بنظام الفحص الدوري والمفاجئ، وفي حال الإخلال يتحمّل الإجراءات القانونية المترتبة على عدم الالتزام بالقرار، وتم إعطاؤه جدولاً للمراجعات.

وأفادت الدعوى بأنه راجع - حسب الموعد المحدد له مسبقاً - وأعطى عينة من تلقاء نفسه، وغادر، وتبين من خلال الفحص وفقاً لتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، احتواء العينة على مركبين من المؤثرات العقلية، وعليه ضُبط وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبته بالحبس مرة أخرى ستة أشهر.

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