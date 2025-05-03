الامارات | مايو.. نهار طويل وارتفاع تدريجي في الحرارة   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر مايو يعتبر أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف، وفيه يستمر تحرك الشمس ظاهرياً نحو الشمال من خط الاستواء، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، ما يؤدي إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة خلال هذا الشهر.

وذكر المركز في تقرير له أن تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة يضعف ويتراجع خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات على المنطقة، حيث يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبها امتداد منخفضات جوية علوية متجهة من الغرب إلى الشرق تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرصة سقوط الأمطار.

وأشار إلى أن نسبة الرطوبة تتراجع في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أبريل خصوصاً مع النصف الثاني منه، مع استمرار فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة خصوصاً خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.

وذكر أن متوسط درجات الحرارة في مايو يراوح ما بين 30.6 و33.6 مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 37.3 و40.9، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 24.3 و26.8.

واستعرض تقرير المركز إحصاءات مناخية سابقة سجلت في شهر مايو خلال السنوات الماضية، إذ سجلت أعلى درجة حرارة 50.2 على أم الزمول ومطار الفجيرة عام 2009، وأقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2005 وبلغت 9.0.

وبالنسبة للرياح يبلغ متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة، فيما سجلت أعلى سرعة رياح 117.2 (كم/ ساعة) في جبل مبرح سنة 2010.

وبالنسبة للرطوبة يبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 39%، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 54% و82%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 14% و24%. وأشار المركز إلى أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب في شهر مايو خلال السنوات الماضية كان في سنة 2021 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 10 أيام، فضلاً عن أربعة أيام ضباباً خفيفاً.

وأعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 134.4 ملم على «الفلي» في سنة 1981.

اليوم.. طقس صحو بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض درجات الحرارة الثلاثاء المقبل، غرباً، مع نشاط حركة الرياح المثيرة والمحملة بالغبار والأتربة على بعض المناطق في الدولة، فيما يكون الجو بوجه عام صحواً والبحر خفيف الموج.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، في نشرته عن أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة، أن طقس اليوم سيكون صحواً بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 وتصل إلى 35 كم/ساعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وتستمر حالة الطقس من دون تغيير الأحد والاثنين المقبلين. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الثلاثاء صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة غرباً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 25 وتصل إلى 40 كم/ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.