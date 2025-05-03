الامارات | «المعرفة»: زيادة رسوم المدارس الخاصة في دبي لن تتجاوز 2.35%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مؤشر كلفة التعليم للعام الدراسي المقبل 2025-2026 بنحو 2.35%، بناء على المراجعة السنوية للبيانات المالية المدققة للمدارس الخاصة الربحية في دبي، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية.

وخاطبت الهيئة جميع المدارس الخاصة الربحية في الإمارة، في حال رغبتها في تعديل رسومها للعام الدراسي المقبل 2025-2026 بتقديم طلباتها للدراسة والاعتماد، بما لا يتجاوز قيمة مؤشر كلفة التعليم كحد أقصى.

وسيتولى الفريق المختص في الهيئة، مراجعة طلبات المدارس للتأكد من استيفائها المعايير والشروط المحددة، بحسب إجراءات الهيئة في هذا الشأن، والتي لا تتيح للمدارس الخاصة التي لم يمض على بدء تشغليها في دبي ثلاث سنوات، التقدّم بطلب تعديل رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل.

ويعدّ مؤشر كلفة التعليم للعام الدراسي المقبل 2025-2026 مقياساً لفهم النفقات والتكاليف المتعلقة بتقديم الخدمات التعليمية في المدارس الخاصة المؤهلة، ويشمل مجموعة من العوامل والتكاليف، من بينها الأجور والرواتب لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، والخدمات المساندة والدعم، فضلاً عن تكاليف الإيجار.

وقالت مدير إدارة التراخيص والخدمات التعليمية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، شمه المنصوري: «يستند مؤشر كلفة التعليم إلى منهجية علمية تهدف إلى مساعدة المدارس الخاصة في دبي على تحقيق الإدارة المثلى لمواردها، وضمان استدامة جودة التعليم في منظومة التعليم المدرسي في دبي، بما يلبي احتياجات أولياء الأمور».

ولفتت إلى أن اتباع آلية مستدامة لحوكمة تعديلات الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة في دبي، يعكس حرصنا على ترسيخ مبدأ الشفافية، ضمن منظومة تعليمية تتسم بالمرونة والكفاءة، بما يواكب مكانة دبي وجهة دولية جاذبة للتعليم المتميز، ومستهدفاتها في استراتيجية التعليم في دبي 2033.

وشهدت دبي افتتاح 15 مدرسة خاصة جديدة خلال العامين الدراسيين الماضيين، فيما تدرس هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أكثر من 20 طلباً لافتتاح مدارس خاصة جديدة خلال العامين الدراسيين المقبلين، ما يوفر خيارات تعليمية متنوعة لأولياء أمور الطلبة في دبي.

وسجلت المدارس الخاصة في دبي زيادة غير مسبوقة في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 12% في العام الدراسي الماضي، فيما سجلت المدارس الخاصة في الإمارة نمواً في أعداد الطلبة بنسبة 6% في العام الدراسي الجاري 2024-2025، وبلغ إجمالي عدد المدارس الخاصة في دبي 227 مدرسة، تستقبل 387 ألفاً، و441 طالباً وطالبة ينتمون إلى 185 جنسية.

ويتماشى افتتاح المدارس الجديدة، والنمو في أعداد الطلبة الملتحقين بمنظومة التعليم المدرسي الخاص في دبي مع مؤشرات «استراتيجية التعليم 33» التي تستهدف افتتاح 100 مدرسة خاصة جديدة على الأقل بحلول عام 2033، والإسهام في إثراء المشهد التعليمي في دبي، وتلبية الاحتياجات التعليمية للإماراتيين والمقيمين في الإمارة، من خلال توفير تعليم عالي الجودة، يرتكز على جودة حياة الطلبة، ويتناسب مع مختلف الثقافات.