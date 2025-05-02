سيف بن زايد يزور كاتدرائية المسيح المخلّص في موسكو

ابوظبي - سيف اليزيد - زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، كاتدرائية المسيح المخلّص في العاصمة الروسية موسكو.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «أثناء زيارتي لكاتدرائية المسيح المخلّص، أيقونة موسكو الروحية والتاريخية، لمست عمق القيم التي تحفظ هوية الشعوب وتخلّد ذاكرتها».

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان «ومن هذا الصرح العريق، تتجلّى رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بأن الأخوّة الإنسانية والتسامح بين الأديان والثقافات هما السبيل لبناء عالم أكثر ازدهاراً وسلاماً، تُصان فيه الكرامة، وتلتقي فيه القلوب لصناعة مستقبلٍ آمنٍ للبشرية جمعاء».