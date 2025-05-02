حمدان بن زايد يدشن عبّارتين جديدتين في جزيرة دلما

ابوظبي - سيف اليزيد - دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عبّارتين جديدتين في جزيرة دلما.

وقال سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "في إطار زيارتنا إلى جزيرة دلما، أجرينا جولة ميدانية، دشنّا خلالها عبارتين جديدتين باسم "دلما" و"الظنة".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان "واطلعنا على مشاريع تنموية وخدمية تسهم في تطوير منطقة الظفرة وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأهلها وزوارها".

وأكد سموه "التقينا بأبناء جزيرة دلما، واستمعنا إلى آرائهم وملاحظاتهم، وناقشنا سبل تعزيز التنمية في الجزيرة بما يلبي تطلعاتهم ويواكب احتياجاتهم".