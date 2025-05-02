اخبار الخليج / اخبار الإمارات

منصور بن زايد يستقبل وزير المالية السوري

0 نشر
0 تبليغ

منصور بن زايد يستقبل وزير المالية السوري

ابوظبي - سيف اليزيد -  استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، في قصر الشاطئ بأبوظبي، معالي محمد يسر برنية، وزير المالية في الحكومة الانتقالية السورية، والسيد عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي.
تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية، في مختلف المجالات لا سيما في المجالات المالية والتجارية، بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا