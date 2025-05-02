الامارات | مكتوم بن محمد يشيد بجهود محمد سلطان بن ثاني في توثيق الحياة ونشر روح الإيجابية بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بمحمد سلطان بن ثاني أحد أبناء دبي الأوفياء الذي سخّر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لرواية القصة الحقيقية لهذه المدينة النابضة بالحياة بعدسته المبدعة، وحواراته الأصيلة ، كما أثني سموه على جهوده في توثيق الحياة بدبي ونشر روح الإيجابية، وتعزيز الانتماء بين سكانها ومُحبيها.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "محمد سلطان بن ثاني هو أحد أبناء دبي الأوفياء، والذي سخّر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لرواية القصة الحقيقية لهذه المدينة النابضة بالحياة. بعدسته المبدعة، وحواراته الأصيلة وثّق محمد ملامح دبي التي نعرفها ونعتز بها، إنسانيتها، أصالتها، ونبضها الذي لا يهدأ. أظهر للعالم وجهاً مُشرقاً يعكس دفء أهلها، وترابط مجتمعها، وجمال تفاصيلها. نُثمّن جهوده المستمرة في توثيق الحياة في دبي، ونشر روح الإيجابية، وتعزيز الانتماء بين سكانها ومُحبيها. أمثال محمد هم من يُخلّدون هوية المدن ويجعلونها أقرب للقلوب".