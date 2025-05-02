الامارات | طرق دبي تطور شبكة النقل البحري الموسمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطوير مبادرة «الشبكة الموسمية» لخدمات النقل البحري، من خلال اعتماد أساليب علمية وتقنية مرنة، تستجيب لمتغيّرات المواسم والأعياد والمناسبات، على أن يبدأ من اليوم تطبيق الخطة التشغيلية الجديدة لموسم الصيف، بما يعزز كفاءة الشبكة ويخفض الكُلفة التشغيلية.

وأكّدت الهيئة أن المبادرة تعتمد خوارزميات داخلية لتحليل البيانات الضخمة من مصادر متعددة، بهدف وضع خطة تشغيل مرنة، تتكيّف مع طبيعة الموسم واحتياجات الركاب من دون التأثير في متطلباتهم، ما يسهم في تحسين معدلات الإشغال وزيادة الإيرادات.

واستُخدمت في تطوير الشبكة منهجية التحليل التنبؤي لاستشراف الطلب المتوقع، وتحديد أزمنة التقاطر وعدد الرحلات، استناداً إلى بيانات تفصيلية، تشمل أعداد الركاب ومعدلات الإشغال والإيرادات، بما يتيح محاكاة سلوك المتعاملين، وتحسين اتخاذ القرار التشغيلي.

وأوضحت الهيئة أن التطبيق الموسمي للخطة سيتكرر وفق جداول زمنية مدروسة لكل فترة تشغيلية على حدة، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة بكفاءة ودقة، ويعزز مرونة الشبكة التشغيلية، وفقاً لأرقى الممارسات العالمية في إدارة النقل البحري.

• «المبادرة» تعتمد خوارزميات داخلية لتحليل البيانات، ووضع خطة تشغيل مرنة تتكيّف مع طبيعة الموسم واحتياجات الركاب، ما يحسّن معدلات الإشغال وزيادة الإيرادات.