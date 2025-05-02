الامارات | 15 مليون مستفيد في 37 دولة من «سقيا الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة «سقيا الإمارات»، خلال مشاركتها في الدورة الـ21 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2025»، أن عدد المستفيدين من مشروعات المؤسسة بلغ 15 مليون شخص في 37 دولة، عبر تنفيذ 1000 مشروع مياه مستدام، وذلك منذ إطلاق المؤسسة عام 2015 حتى اليوم.

وقالت مؤسسة «سقيا الإمارات»، في بيان صحافي، أمس، إنها سلطت الضوء على أبرز إنجازاتها على مدار عقد كامل، خلال مشاركتها في الدورة الـ21 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2025»، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، من 29 أبريل إلى الأول من مايو الجاري.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، سعيد محمد الطاير: «نستلهم في جميع أعمالنا ومشروعاتنا من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تحويل العمل الإنمائي والإنساني إلى عمل مؤسسي مستدام، وتعزيز قيم العطاء والخير المتجذرة في المجتمع الإماراتي، والمبادئ السامية التي غرسها الآباء المؤسسون في نفوس أبناء الإمارات، وتحت مظلة مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، شكلت (سقيا الإمارات)، منذ أن أطلقها صاحب السمو قبل 10 أعوام، علامة فارقة في جهود تحسين حياة الملايين، وتخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة المياه العالمية، وتحفيز دور الابتكار في إيجاد حلول مستدامة لمشكلة شح المياه».

وأفردت منصة «سقيا الإمارات» في «ديهاد 2025» مساحة خاصة لعرض إنجازات المؤسسة خلال أعوامها السابقة، لتشجيع ابتكار حلول مستدامة للتصدّي لمشكلة ندرة المياه حول العالم، وتنفيذ مشروعات المياه المستدامة والمبادرات الإنسانية والمشروعات التنموية الهادفة إلى توفير المياه النظيفة والآمنة للمجتمعات الفقيرة والمنكوبة، كما ركزت المنصة على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار، وتشرف عليها المؤسسة، وتهدف إلى تشجيع تطوير المشروعات والتقنيات والنماذج المبتكرة في مجال إنتاج وتحلية وتنقية المياه، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية، وخلال الدورات السابقة من الجائزة، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم، وقد تسلمت الدورة الرابعة من الجائزة طلبات مشاركة من 46 بلداً من جميع أنحاء العالم، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال الفترة القادمة.