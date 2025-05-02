الامارات | توفير محتوى «جاهز» باللغات الفرنسية والإسبانية والروسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، شراكة جديدة، لتوفير محتوى منصة «جاهز» التي تشرف عليها الهيئة، بثلاث لغات، هي الفرنسية والإسبانية والروسية، بهدف تعزيز قدرات موظفي حكومات الدول المشاركة في مبادرات التبادل المعرفي.

وتهدف منصة «جاهز» الرقمية إلى بناء القدرات الحكومية وتحفيز المواهب، وتعزيز المهارات بأدوات المستقبل والقدرة على استخدام التكنولوجيا الناشئة والأطر التنظيمية المرتبطة بها، وتعزيز الوعي بالخدمات الرقمية.

وتدعم الشراكة جهود تمكين حكومات الدول الشريكة في برامج التبادل المعرفي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وبناء قدرات الكوادر الحكومية، ودعم المواهب، بالاستفادة من المحتوى المعرفي والتدريبي المتميّز الذي تقدمه منصة «جاهز».

وتعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم محتوى تعليمي شخصي يتماشى مع مسار كل موظف وطبيعة عمله، وتشمل مجموعة واسعة من المهارات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والاستدامة وإدارة المشاريع وتسريع الإنجاز، إضافة إلى مهارات تخصصية في مجالات الموارد البشرية والأمن السيبراني.

وأكّد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، حرص مكتب التبادل المعرفي الحكومي على توسيع التعاون مع الحكومات حول العالم في مجالات التبادل المعرفي والتحديث الحكومي وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال إتاحة أفضل التجارب والآليات التطويرية التي ابتكرتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل، وقال إن منصة «جاهز» تشكل إضافة نوعية لمنظومات بناء القدرات الحكومية على أسس مستقبلية، وتعزيز مرونة وجاهزية المواهب الحكومية لمتطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن توفير المحتوى التدريبي الخاص بالمنصة للحكومات المشاركة في برامج التبادل المعرفي، سيسهم في إحداث نقلة مهمة في العلاقات الإيجابية التي تواصل حكومة الإمارات تطويرها مع مختلف دول العالم، بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي.

من جهته، أكّد مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فيصل بن بطي المهيري أن بناء قدرات الموارد البشرية الحكومية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة تحديات المستقبل، يمثّلان محوراً لرؤية حكومة دولة الإمارات، التي ترتكز على تنمية المواهب وتزويدها بالمهارات والخبرات المستقبلية.

وقال إن توفير محتوى منصة «جاهز» بثلاث لغات عالمية جديدة، إضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية، وإتاحته للحكومات الشريكة لحكومة الإمارات في مبادرات وبرامج التبادل المعرفي، يعكسان حرص الحكومة على تعزيز الشراكات الإيجابية، الهادفة إلى تعزيز منظومة العمل الحكومي والارتقاء بالإدارة الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات.

وتسعى حكومة دولة الإمارات من خلال إتاحة منصة «جاهز» للكوادر الحكومية في دول التبادل المعرفي، إلى مشاركة المعرفة ونقل أفضل الخبرات والممارسات التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في مجال التحديث الحكومي، إضافة إلى تعزيز جاهزية الدول وتمكينها من مواكبة متطلبات عالم متسارع المتغيّرات، وفهم الموضوعات والقطاعات الجديدة والناشئة التي تؤثر في مجالات العمل الحكومية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية، وينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية الحكومية.