الامارات | طقس صحو بوجه عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25، وتصل إلى 35 كم/ساعة، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:33، والمد الثاني عند الساعة 03:58، والجزر الأول عند الساعة 10:32، والجزر الثاني عند الساعة 21:25. وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:37، والمد الثاني عند الساعة 00:32، والجزر الأول عند الساعة 19:32، والجزر الثاني عند الساعة 07:40.