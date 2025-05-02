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الامارات | طقس صحو بوجه عام

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | طقس صحو بوجه عام 1/2
  • الامارات | طقس صحو بوجه عام 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس صحو بوجه عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25، وتصل إلى 35 كم/ساعة، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:33، والمد الثاني عند الساعة 03:58، والجزر الأول عند الساعة 10:32، والجزر الثاني عند الساعة 21:25. وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:37، والمد الثاني عند الساعة 00:32، والجزر الأول عند الساعة 19:32، والجزر الثاني عند الساعة 07:40.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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