«الإمارات الصحية» تنظّم النسخة الأولى من ندوة التحصينات

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

تزامناً مع ختام الأسبوع العالمي للتطعيمات، نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، فعاليات النسخة الأولى من ندوة التحصينات تحت شعار «أمانة»، على مدار يومين، وبمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التطعيمات.

وأعلنت المؤسسة إطلاق مشروع «بطاقة التطعيم الإلكترونية» للوصول إلى سجلات التطعيم إلكترونياً، موضحة أن البطاقة متوافرة على تطبيق المؤسسة على الهاتف الذكي، وتشمل التطعيمات كافة للأفراد وليس فقط الأطفال.

وكشفت المؤسسة عن أنه بلغ إجمالي عدد الذين تلقوا التطعيمات خلال الربع الأول لهذا العام ما يقارب 400 ألف شخص من مختلف الفئات مثل: تطعيمات الأطفال، تطعيمات البالغين، تطعيمات كبار المواطنين وتطعيمات المهنية ضمن برنامج الصحة المهنية، لافتة إلى أن المؤسسة حققت نسبة تغطية للفئات المستهدفة باللقاحات ما يعادل 94%.

وأكّد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تنظيم هذه الندوة يجسّد التزام المؤسسة بتطوير أنظمة الوقاية وتعزيز الأمن الصحي للمجتمع، تحقيقاً لأهداف التنمية الصحية المستدامة، وتماشياً مع توجهات الدولة والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الصحة الوقائية.

وأشار إلى أن المبادرات النوعية التي تم إطلاقها تمثل خطوة متقدمة نحو الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتسخير التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية الوقائية.

وقال: «نجتمع اليوم في افتتاح الندوة الأولى للتحصينات، في مرحلةٍ مهمة نواصل خلالها البناء على الإنجازات التي تحققت في مجال الوقاية، حيث يشكّل التحصين ركناً أساسياً في بناء منظومة صحية مرنة وقادرة على الاستجابة بفعالية للتغيرات العالمية».

وأضاف: إنّ «مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تعتبر منظومة التحصين كجزء من معادلة استراتيجية متكاملة، تسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني، وترسيخ الجاهزية لمواجهة المخاطر المستقبلية، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تحقيق الريادة العالمية في مجالات الابتكار والاستدامة الصحية».

ولفت إلى أن تعزيز برامج التحصين يتطلب التفكير بمنهج شمولي يتجاوز توفير التطعيمات إلى بناء بُنى تحتية صحية ذكية، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، والاستثمار في تطوير السياسات الصحية المبنية على البيانات الدقيقة، بما يضمن استباق التحديات وتحصين المجتمع بأكمله ضد المتغيرات الوبائية.

وجدّد الزرعوني، الالتزام بتسريع وتيرة الابتكار في منظومة التحصين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة شمسة لوتاه، مدير إدارة الصحة العامة في المؤسسة، أن الندوة تشكّل منصة علمية متخصّصة لتبادل أفضل الممارسات ومناقشة الابتكارات الحديثة في مجال التحصين، مؤكّدة أن شعار «أمانة» يعكس رؤية إنسانية ووطنية ترى في صحة الإنسان مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، وتتطلب تعزيز الوعي، والعمل الجماعي، وترسيخ ثقافة الوقاية كأولوية قصوى.

وقالت: «لقد أثبتت الوقاية أنها الاستثمار الأذكى والأكثر استدامة في صحة الإنسان، والتحصين تحديداً يمثل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها سياسات الصحة العامة الحديثة، باعتباره أداة فعّالة في تعزيز المناعة المجتمعية، وتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية، وتسريع وتيرة التنمية المستدامة».

وتضمنت فعاليات اليوم الأول، تكريم عدد من الجهات والموظفين الذين ساهموا في دعم وتعزيز برامج التحصين الوطنية، تقديراً لجهودهم المتميزة في هذا المجال الحيوي، فيما تضمنت فعاليات اليوم الثاني، نقاشات وحوارات تفاعلية تركّز على أهمية تعزيز ثقة أفراد المجتمع ومشاركتهم في المواضيع المتعلقة بالتطعيمات، بما في ذلك طلاب المدارس وأولياء الأمور وكبار المواطنين، مما يخلق بيئية إيجابية تساعد على إيجاد الحلول للتحديات المختلفة في هذا المجال، وذلك بهدف بناء مجتمع صحي يتمتع بمناعة قوية.