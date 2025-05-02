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رؤساء المشيخات الإسلامية في البلقان يشيدون بجهود الإمارات لترسيخ القيم الإنسانية

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رؤساء المشيخات الإسلامية في البلقان يشيدون بجهود الإمارات لترسيخ القيم الإنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وفد رؤساء المشيخات الإسلامية في البلقان، الذين زاروا الهيئة للاطلاع على تجربتها في إدارة الشأن الديني، والاستفادة من خبراتها في مجال الوقف والزكاة وتوجيه الخطاب الإسلامي، وقد حضر اللقاء بمقر الهيئة الرئيس في أبوظبي، مدير عام الهيئة، وعددٌ من المسؤولين فيها.
ورحب معالي الدكتور الدرعي بهم، مثمناً هذه الزيارة التي تعزز روابط التعاون بين الهيئة والمشيخات الإسلامية في البلقان، وتدعم الجهود نحو تحقيق الأهداف المشتركة، مؤكداً لهم اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بنشر السلام بين الشعوب بمختلف عقائدهم ومعتقداتهم، وإعلاء قيم التسامح والتعايش والمودة والإخوة الإنسانية من خلال مبادراتها العالمية والإقليمية والدولية.
من جانبهم، أبدى رؤساء المشيخات الإسلامية في البلقان إعجابهم بمظاهر التعايش والتسامح بين مختلف الجنسيات في دولة الإمارات تحت مظلة الأخوة والتعاون والتسامح، مثمنين مبادراتها وجهودها في مختلف النواحي الإنسانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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